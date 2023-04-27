رئيس سلطة المياه يطالب أحرار العالم بالوقف إلى جانب قضية الأسرى

غزة- وكالة الرأي

طالب رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، أحرار العالم بالوقوف إلى جانب قضية الأسرى والعمل على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عنهم.

جاء ذلك، خلال زيارته مع مدير عام وحدة التخطيط والتوعية م.مازن البنا، ومدير عام مصادر المياه د.منذر سالم، المعرض الفني والتراثي (نتنفس حرية) المقام على أرض الشاليهات في مدينة غزة.

وأجرى وفد سلطة المياه وجودة البيئة، جولة في زوايا وجوانب المعرض الذي يبرز جوانب من حياة ومعاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ووجه د.يوسف ابراهيم التحية للاسرى داخل السجون الاسرائيلية على صمودهم وصبرهم وثباتهم في مواجهة الممارسات الاجرامية والقمعية بحقهم.

فيما أكد م.مازن البنا في رسالته للاسرى بأنهم على موعد قريب مع الحرية رغم كل محاولات مصلحة السجون في التنغيص عليهم ومحاولات قتلهم بشكل بطيئ، مشدداً على ضرورة أن تبقى قضية الأسرى حية وحاضرة في كل الأوقات لدى جميع مكونات شعبنا الفلسطيني.

وأوضح د.منذر سالم أن المعرض نجح في ايصال معاناة الاسرى للعالم والذين يقاتلون من أجل انتزاع حريتهم بالقوة من سجانهم.