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خلال زيارة معرض "نتنفس حرية"

رئيس سلطة المياه يطالب أحرار العالم بالوقف إلى جانب قضية الأسرى

27 نيسان / أبريل 2023 11:37

رئيس سلطة المياه يطالب أحرار العالم بالوقف إلى جانب قضية الأسرى
رئيس سلطة المياه يطالب أحرار العالم بالوقف إلى جانب قضية الأسرى

غزة- وكالة الرأي

 طالب رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، أحرار العالم بالوقوف إلى جانب قضية الأسرى والعمل على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عنهم.

جاء ذلك، خلال زيارته مع مدير عام وحدة التخطيط والتوعية م.مازن البنا، ومدير عام مصادر المياه د.منذر سالم، المعرض الفني والتراثي (نتنفس حرية) المقام على أرض الشاليهات في مدينة غزة.

وأجرى وفد سلطة المياه وجودة البيئة، جولة في زوايا وجوانب المعرض الذي يبرز جوانب من حياة ومعاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ووجه د.يوسف ابراهيم التحية للاسرى داخل السجون الاسرائيلية على صمودهم وصبرهم وثباتهم في مواجهة الممارسات الاجرامية والقمعية بحقهم.

فيما أكد م.مازن البنا في رسالته للاسرى بأنهم على موعد قريب مع الحرية رغم كل محاولات مصلحة السجون في التنغيص عليهم ومحاولات قتلهم بشكل بطيئ، مشدداً على ضرورة أن تبقى قضية الأسرى حية وحاضرة في كل الأوقات لدى جميع مكونات شعبنا الفلسطيني.

وأوضح د.منذر سالم أن المعرض نجح في ايصال معاناة الاسرى للعالم والذين يقاتلون من أجل انتزاع حريتهم بالقوة من سجانهم.

 

رئيس سلطة المياه يطالب أحرار العالم بالوقف إلى جانب قضية الأسرى 343147394_2219874461734801_7410660305100251929_n 343456617_736571011495002_1560089408490487613_n 343614857_1384975075685080_2368982526059399200_n
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