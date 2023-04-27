التعليم شمال غزة يفتتح جدارية "القدس تجمعنا والعودة موعدنا"

غزة- وكالة الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بالتعاون مع مركز نسمات الشبابي وتحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة، جدارية "القدس تجمعنا والعودة موعدنا"، وذلك بمدرسة زيد بن حارثة الأساسية المشتركة.

جاء ذلك، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. أحمد أبو هربيد، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين بالمديرية، ومديرة مركز "نسمات" أ. مي الشنتف، وشخصيات من المجتمع المحلي.

وفي كلمة لها، رحبت مديرة المدرسة أ. أماني شاهين بالحضور كافة، مؤكدة أن هذه الفعالية تأتي في سياق سلسلة الأنشطة والبرامج التي تنفذها المدرسة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي والهادفة لتعزيز وغرس القيم الدينية والوطنية لدى الطلبة على طريق بناء جيل واع ومثقف ومنتمٍ لوطنه وقضيته العادلة، ليكون قادراً على مواصلة مسيرة البناء والتحرير.

بدوره، أعرب أ. أبو هربيد عن إعجابه بهذه الفعالية المميزة، لافتاً إلى أنها تحمل قيماً وطنية عالية تساهم في تنشئة الطلبة على حب الوطن والانتماء له ومواصلة الدفاع عنه والتضحية في سبيل عودته وحماية مقدساته.

وأكد أ. أبو هربيد على أنه بالرغم من الألم الذي يعتصر قلوبنا جراء العدوان الصهيوني المتواصل على الأقصى وكامل التراب الفلسطيني، إلا أننا نستشعر الأمل بالنصر والعودة إلى الديار المسلوبة.

وفي تعزيز لاستراتيجية وحدة الساحات التي تتبناها المقاومة الفلسطينية، شدد أ. أبو هربيد على أن جحافل التحرير ستنطلق عمّا قريب من كل الساحات لكنس هذا العدو عن ترابنا ومقدساتنا.

وتوجه أ. أبو هربيد بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية، مشيداً بإدارة المدرسة الواعدة ومعلماتها المتميزات وطلبتها المجتهدين.

من ناحيته، أكد ممثل الهيئة العامة للشباب والثقافة م. كايد جربوع أن الاحتلال وبالرغم من كل محاولاته الخبيثة لطمس الهوية الفلسطينية وتغييب قيم الانتماء للوطن في نفوس الأجيال الفلسطينية المتلاحقة، على قاعدة الكبار يموتون والصغار ينسون، إلا أنه فشل فشلاً ذريعاً، وما زال شعبنا يقدم الغالي والنفيس في سبيل انتزاع حريته وحقوقه وكرامته، وما البطولات التي يسطرها أبناء شعبنا يومياً إلا دليل على ذلك.

وأشاد م. جربوع بدور مديرية تعليم شمال غزة ومن خلفها وزارة التربية والتعليم في تعزيز وغرس القيم الدينية والوطنية والإنسانية لدى الطلبة، ليشكلوا جيل التحرير القادم.

وفي كلمة لممثل مركز نسمات الشبابي ثمّن أ. محمد السكني جهود كل المشاركين في إنجاح هذه الفعالية التي رأى فيها خطوة على طريق مراكمة الجهود نحو العودة والحرية.

وشهدت الفعالية العديد من الفقرات الفنية المميزة التي تجسد الحق الفلسطيني في أرضه ومقدساته، وتؤكد على حتمية الانتصار.