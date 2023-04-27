وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تفتتح دورة الإدارة المدرسية للعام 2023م وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تزور معرض " نتنفس حرية " وتؤكد على دعم الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خانيونس ينظم لقاء تمهيدي للمرشحين لوظيفة مدير مدرسة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم شمال غزة يفتتح جدارية "القدس تجمعنا والعودة موعدنا" وكالة الرأي الفلسطينية "هارون" تستقبل وفداً من وحدة المرأة ببلدية جباليا وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تزور معرض "نتنفس حرية" دعمًا للأسرى في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية برفح تتفقد إجراءات السلامة بمراكب الصيادين وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تُنظّم زيارة معايدة لمتابعة العمل الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف توزع مساعدات مالية للأسر المتعففة والأيتام وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: دائرة القياس تتابع شكوى وجود خلل في آلات الوقود
أخبار » الأخبار الفلسطينية

صلاح: العدوان على الأقصى يستدعي تكثيف الرباط فيه

27 نيسان / أبريل 2023 04:18

وكالات- وكالة الراي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ماهر صلاح، أن اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية مشددة من جنود الاحتلال، وتدنيسه عبر ما يسمى السجود الملحمي ورفع أعلام الاحتلال، يشكل استمرارا للعدوان الصهيوني المتواصل على الأقصى عموما، ومصلى باب الرحمة خصوصا، الذي يتواصل باقتحام جنود الاحتلال له بأحذيتهم، وتنفيذ حملة تفتيشات في محيطه.

وقال صلاح في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "إن هذ العدوان يستدعي توسيع وتكثيف دعوات الرباط والحشد للمشاركة في حملة الفجر العظيم، وإعمار المسجد الأقصى، وأداء الصلاة في مصلى باب الرحمة".

وأوضح أن التوجه الصهيوني بات واضحا، ولا تخطئه العين، يتمثل في مخطط مبيّت يسعى الاحتلال من خلاله لاقتطاع مصلى باب الرحمة، وتحويله إلى كنيس يهودي، ضمن مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

وأشار صلاح إلى أن العدوان الصهيوني المستمر على المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة إنما يأتي استجابة لطلبات ما تُسمى "منظمة جبل الهيكل" من وزير الأمن القومي بن غفير تحويل المصلى إلى كنيس يهودي.

واعتبر صلاح أن العمليات الفدائية الأخيرة، لاسيما عملية الدهس بالقدس المحتلة، وعملية إطلاق النار في منطقة عيون الحرامية برام الله، ردّ مشروع وطبيعي من أبناء شعبنا المقاومين، على عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى، واستهدافه لمصلى باب الرحمة.

ونوه بأن العدوان الصهيوني الفجّ إنما يتطلب في المقابل تكثيف الدعوات للمقدسيين، وأهل الضفة الغربية والداخل المحتل، للتواجد الدائم فيهما للدفاع عنهما من مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

ولفت صلاح إلى أن الواقع يشير أن المعركة لم تنته بعد، بدليل أن مصلى باب الرحمة فتح رغم أنف الاحتلال عام 2019 بإصرار المصلين المعتكفين، وهم مستعدون لمواصلة الدفاع عنه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟