وكالة الرأي الفلسطينية عائلة الأسير المريض دقة تطالب بالإفراج الفوري عنه وكالة الرأي الفلسطينية صلاح: العدوان على الأقصى يستدعي تكثيف الرباط فيه وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تدعو لمساندة الأسرى ودعم صمودهم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تفتتح دورة الإدارة المدرسية للعام 2023م وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تزور معرض " نتنفس حرية " وتؤكد على دعم الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خانيونس ينظم لقاء تمهيدي للمرشحين لوظيفة مدير مدرسة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم شمال غزة يفتتح جدارية "القدس تجمعنا والعودة موعدنا" وكالة الرأي الفلسطينية "هارون" تستقبل وفداً من وحدة المرأة ببلدية جباليا وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تزور معرض "نتنفس حرية" دعمًا للأسرى في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية برفح تتفقد إجراءات السلامة بمراكب الصيادين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يواصل حصار أريحا ويصيب مواطنين في الأغوار ونابلس

27 نيسان / أبريل 2023 04:51

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة الغربية المحتلة - وكالة الرأي:

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها لمدينة أريحا لليوم السادس على التوالي، وتشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار، وسط اعتداءات وانتهاكات للمستوطنين.

وتنصب قوات الاحتلال عددا من الحواجز العسكرية على مداخل مدينة أريحا، واعتقلت منذ أمس واليوم الخميس 10 مواطنين أثناء مرورهم عبر تلك الحواجز.

كما تواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية، لليوم الــ20 على التوالي.

وذكرت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها بشكل دقيق، ودققوا في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة وصولهم إلى أماكن عملهم ومزارعهم.

وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري على مفرق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى والجنوبية والشمالية.

وأصيب 4 مواطنين، اليوم الخميس، باعتداء للمستوطنين على مزارعين ورعاة ماشية في خربة الساكوت بالأغوار الشمالية، بحماية قوات الاحتلال.

وفي نابلس، هاجمت مجموعة كبيرة من المستوطنين المسلحين مركبات المواطنين ومنازلهم والبيوت البلاستيكية، قرب مدخل قرية عين شبلي شرق نابلس.

كما قطع المستوطنون أكثر من 150 شجرة زيتون معمرة، من أراضي قرية قريوت جنوب المدينة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟