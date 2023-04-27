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قوات الاحتلال تعدم فلسطينياً قرب سلفيت

27 نيسان / أبريل 2023 06:58

مشاه من مكان إعدام المواطن الفلسطيني أحمد يعقوب طه (٣٩ عاماً)
مشاه من مكان إعدام المواطن الفلسطيني أحمد يعقوب طه (٣٩ عاماً)

سلفيت المحتلة - وكالة الرأي:

استشهد مواطن فلسطيني، مساء اليوم الخميس، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار صوبه قرب مستوطنة أرئيل في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس وطعن.

وقالت وزارة الصحة، إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد أحمد يعقوب طه (٣٩ عاماً) برصاص الاحتلال قرب سلفيت.

وفي التفاصيل، قالت وسائل إعلام عبرية إن جنودا قرب مستوطنة “أريئيل” أطلقوا النار تجاه شاب فلسطيني كان يستل سكينا، وأصابوه بجراح بالغة قبل أن يستشهد.

ولم تورد مصادر فلسطينية رسمية أي أنباء بعد حول استشهاد المواطن.

وأعلنت شرطة الاحتلال، عن إصابة واحدة بالهلع في صفوف المستوطنين جراء عملية الدهس والطعن قرب مستوطنة أريئيل قرب سلفيت.

وقالت شرطة الاحتلال، إن محاولة عملية مزدوجة تمثلت في عملية دهس وطعن وقعت عند نقطة حراسة عند مدخل مستوطنة “أريئيل”، مشيرة إلى أنه تم إطلاق النار على المنفذ ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الآونة الأخيرة، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تتعرض لها مدن الضفة والمقدسات الإسلامية، وسُجل في الفترة الممتدة ما بين 31 آذار/ مارس 2023 حتى 6 نيسان/ أبريل 2023، 368 عملاً مقاوماً، بينها 56 عملية إطلاق نار، أسفرت عن 9 جرحى بصفوف قوات الاحتلال والمستوطنين.

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