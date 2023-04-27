وكالة الرأي الفلسطينية العمليات المركزية تتعامل مع 55 ألف اتصال من المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية فتح معبر رفح غدًا لدخول الطلبة القادمين من السودان وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعدم فلسطينياً قرب سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تدين جريمة اغتيال العامل وردة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن أسيرين بعد 20 عاما في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعقد جلسة لمحاكمة النائب الأردني عماد العدوان وكالة الرأي الفلسطينية زوجة الأسير المضرب عن الطعام عز الدين عمارنة تطالب بالتضامن معه وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل حصار أريحا ويصيب مواطنين في الأغوار ونابلس وكالة الرأي الفلسطينية عائلة الأسير المريض دقة تطالب بالإفراج الفوري عنه وكالة الرأي الفلسطينية صلاح: العدوان على الأقصى يستدعي تكثيف الرباط فيه
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال رمضان والعيد

العمليات المركزية تتعامل مع 55 ألف اتصال من المواطنين

27 نيسان / أبريل 2023 07:23

العمليات المركزية تتعامل مع أكثر من 55 ألف اتصال من المواطنين
العمليات المركزية تتعامل مع أكثر من 55 ألف اتصال من المواطنين

غزة - وكالة الرأي:

تعاملت المديرية العامة للعمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني مع أكثر من 55 ألف اتصال وبلاغ واستغاثة من المواطنين عبر أرقام الطوارئ المجانية للعمليات المركزية والشرطة والدفاع المدني.

وأوضحت العمليات المركزية أنها أشرفت على تأمين أجهزة الداخلية لـ 89 فعالية ونشاطاً نظمتها الفصائل الوطنية والهيئات والمؤسسات الحكومية والمحلية خلال فترة رمضان والعيد.

وأكدت مديرية العمليات المركزية أنها تعاملت مع اتصالات المواطنين التي وردتها عبر أرقام الطوارئ المجانية المسخرة لخدمتهم، وتلبية استغاثتهم وفقًا للإجراءات المتبعة وتحويلها للجهات المختصة.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الوزارة في تعزيز حالة الاستقرار وبسط السكينة العامة في موسمي رمضان وعيد الفطر المبارك، اللذان يشهدان حركة نشطة للمواطنين والمركبات، والفعاليات المختلفة، خاصة في الأسواق والمحال التجارية، والأماكن السياحية والترفيهية.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في تصريح سابق، أن إجراءات وزارة الداخلية تلبي جميع المتطلبات اللازمة من تنظيم شؤون الحياة العامة بما يتناسب وأجواء رمضان والعيد.

 وأشارت العمليات المركزية إلى أن المواطنين يمكنهم الاتصال وقت الطوارئ على الأرقام المجانية وهي على النحو الآتي: "الرقم الوطني المجاني 109 ويتبع لإدارة التحكم والسيطرة بالعمليات المركزية في الوزارة، والرقم 100 لعمليات الشرطة، و102 لعمليات الدفاع المدني".

وأهابت العمليات المركزية بالمواطنين إلى عدم إساءة استخدام تلك الأرقام، أو إشغالها في أمور أخرى بعيداً عن حالات الطوارئ أو الاحتياج للمساعدة؛ حرصاً على تقديم أفضل خدمة للمواطنين، ولضمان سرعة الاستجابة لمُستحقيها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟