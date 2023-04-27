العمليات المركزية تتعامل مع 55 ألف اتصال من المواطنين

غزة - وكالة الرأي:

تعاملت المديرية العامة للعمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني مع أكثر من 55 ألف اتصال وبلاغ واستغاثة من المواطنين عبر أرقام الطوارئ المجانية للعمليات المركزية والشرطة والدفاع المدني.

وأوضحت العمليات المركزية أنها أشرفت على تأمين أجهزة الداخلية لـ 89 فعالية ونشاطاً نظمتها الفصائل الوطنية والهيئات والمؤسسات الحكومية والمحلية خلال فترة رمضان والعيد.

وأكدت مديرية العمليات المركزية أنها تعاملت مع اتصالات المواطنين التي وردتها عبر أرقام الطوارئ المجانية المسخرة لخدمتهم، وتلبية استغاثتهم وفقًا للإجراءات المتبعة وتحويلها للجهات المختصة.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الوزارة في تعزيز حالة الاستقرار وبسط السكينة العامة في موسمي رمضان وعيد الفطر المبارك، اللذان يشهدان حركة نشطة للمواطنين والمركبات، والفعاليات المختلفة، خاصة في الأسواق والمحال التجارية، والأماكن السياحية والترفيهية.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في تصريح سابق، أن إجراءات وزارة الداخلية تلبي جميع المتطلبات اللازمة من تنظيم شؤون الحياة العامة بما يتناسب وأجواء رمضان والعيد.

وأشارت العمليات المركزية إلى أن المواطنين يمكنهم الاتصال وقت الطوارئ على الأرقام المجانية وهي على النحو الآتي: "الرقم الوطني المجاني 109 ويتبع لإدارة التحكم والسيطرة بالعمليات المركزية في الوزارة، والرقم 100 لعمليات الشرطة، و102 لعمليات الدفاع المدني".

وأهابت العمليات المركزية بالمواطنين إلى عدم إساءة استخدام تلك الأرقام، أو إشغالها في أمور أخرى بعيداً عن حالات الطوارئ أو الاحتياج للمساعدة؛ حرصاً على تقديم أفضل خدمة للمواطنين، ولضمان سرعة الاستجابة لمُستحقيها.