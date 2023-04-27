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تحت رعاية الشباب والثقافة

"العلم والثقافة" يختتم مبادرة ثقافية لتعزيز حب الوطن والشعر لدى الشباب

27 نيسان / أبريل 2023 08:02

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غزة- وكالة الراي:

اختتم مركز العلم والثقافة، اليوم الخميس 27/4/2023، المبادرة الثقافية: "شاعر العودة"، والتي نفذتها تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة والمركز الثقافي الماليزي، ضمن مشروع المبادرات الثقافية لعام 2023.

 وحضر حفل الاختتام، رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، والمدير العام للآداب والعمل الأهلي الأستاذ سامي أبو وطفة، والمدير العام للفنون والتراث الأستاذ عاطف عسقول، ومستشار الهيئة الدكتور محمود بارود، ورئيس مركز العلم والثقافة الدكتور كمال غنيم، إضافة إلى لفيف من الشخصيات الاعتبارية والشباب والشابات.

وخلال كلمة له أكد محيسن على أهمية الآداب بكافة أشكالها ودورها المؤثر للتصدي لرواية الاحتلال، ودعم وتعزيز الرواية الفلسطينية، وتوثيق مراحل النضال الفلسطيني، وفضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مشدَّدا على أن قصائد الشعر تسهم في زرع روح الثورة في نفوس الجماهير واستنهاضها وتوجيهها بما يخدم القضايا الوطنية.

وبيَّن رئيس الهيئة أن مشروع المبادرات الثقافية يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة للنهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني، ودعم الجمعيات والمراكز الثقافية وتشجيعها لتطوير قدراتها والارتقاء بأنشطتها وبرامجها من خلال تنفيذ مبادرات ثقافية إبداعية نوعية تخدم الثقافة الفلسطينية.

من جانبه، أوضح غنيم أن المبادرة سعت إلى رعاية الشباب والشابات طلاب المرحلة الثانوية المهتمين بالكتابة الأدبية والشعرية، واخضاعهم لعملية تدريب مكثف لكتابة قصائد شعرية إبداعية تسلط الضوء على الحقوق الفلسطينية المسلوبة وتعزيز روح الانتماء وحب الأرض، لافتًا إلى أن المبادرة استهدفت (57) شاب وشابة وتم اختيارهم وفق معايير أدبية محددة.

وأشار إلى أن المبادرة تخللها عقد ندوات أدبية واستضافات نقدية أسهمت في رفع مستوى الفئة المستهدفة.

 وتخلل حفل اختتام المبادرة، إلقاء عدة قصائد شعرية أنتجها الشباب المستهدفين من المبادرة.

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