كتائب القسام تعلن وقف استقبال التبرعات عبر البيتكوين

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، عن وقف استقبالها التبرعات المالية من خلال عملة البيتكوين الرقمية.

وأوضحت الكتائب في تصريح صحفي مقتضب، بأن ذلك يأتي حرصاً منها على سلامة المتبرعين وعدم تعرضهم لأي ضرر لا سيما في ظل اشتداد الملاحقة ومضاعفة الجهد المعادي ضد كل من يحاول دعم المقاومة من خلال هذه العملة.

وتقدمت القسام من جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم بخالص الشكر والتقدير؛ على دعمهم المادي المتواصل للمقاومة الفلسطينية ووقوفهم إلى جانبها في مختلف المراحل.

وقالت عبر موقعها الرسمي: "نسأل الله أن يجعل جهادهم بمالهم في موازين حسناتهم وأن يعظم لهم الأجور"، مجددة دعوتها لاستمرار التبرع للقسام والمقاومة بمختلف الطرق المتاحة.