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تقرير عبري: تقلص مخزون السلاح الأمريكي الاحتياطي في إسرائيل

27 نيسان / أبريل 2023 08:46

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الداخل المحتل- وكالة الراي:

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الخميس النقاب عن انخفاض احتياطات الأسلحة الأمريكية الموجودة في مستودعات الأسلحة في إسرائيل.

وذكرت مصادر عبرية، أنه تم إخراج كمية كبيرة من الذخيرة الأمريكية الموجودة في إسرائيل عبر ميناء أسدود خلال عطلة يوم السبت حتى لا تلفت انتباه أحد من الإسرائيليين.

ويُشير مصدر أمني إلى أن هذه المستودعات تعتبر أيضًا تابعة للجيش الإسرائيلي ويحق له استخدامها في حالة وقوع حالة طوارئ، ويضيف بأنه تم نقل معظم هذه الأسلحة إلى أوكرانيا بعد انتهاء معظم احتياطي الأسلحة لدى الغرب.

ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أكد هذه التقارير، ومسؤول أمني إسرائيلي حذر من هذا الإجراء في ظل ارتفاع التهديدات الأمنية ضد إسرائيل وتقارب الساحات

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله "لا يُعرف في هذه المرحلة متى سيتم تجديد مخزونات الأسلحة في إسرائيل، حيث يعتمد ذلك على وتيرة إنتاج الذخيرة في الولايات المتحدة، وبالتالي فهي عملية ستستغرق وقتًا"

من جهتهم قال مسؤولون إسرائيليون سابقون في المؤسسة الأمنية يصفون التقارير التي تتحدث عن نقل الذخيرة الأمريكية من المستودعات في إسرائيل إلى أوكرانيا ودول الغرب أنه بمثابة "تغيّر في الأولويات" بالنسبة للإدارة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط.

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