سلطات الاحتلال تقتحم منجرة في الخليل

الضفة المحتلة- وكالة الراي:

اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منجرة المواطن عبد المهدي أبو عيشة في مبنى ناصر الدين بالبلدة القديمة من مدينة الخليل واستولوا على مفاتيح المبنى، في الوقت نفسه أعلموه بوجوب إخراج كافة العدد والآلات من المبنى وإخلاءه في موعد أقصاه 9/5/2023 وإلا فإنهم سيفرغونه بالقوة .



وقد أشار مدير عام لجنة إعمار الخليل أ. عماد حمدان إلى أنه على ما يبدو ما تم الإعلان عنه مطلع هذا العام بخصوص نية دولة الاحتلال تسليم 70 مبنى للمستوطنين اليهود في البلدة القديمة بمدينة الخليل قد دخل حيز التنفيذ، وأن مداهمة مبنى ناصر الدين هي أولى خطوات الاستيلاء على مباني ومحلات يشغلها مواطنون فلسطينيون بموجب عقود محمية حسب القانون .