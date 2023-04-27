6 جرائم قتل في "إسرائيل" خلال ساعات

الداخل المحتل- وكالة الراي:

وقعت 6 جرائم قتل في الداخل المحتل خلال الساعات الماضية.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، قتل “ليئور غرينبرغ” (48 عاماً)، التابع لمنظمة “الأخوين موسلي” الإجرامية، مساء الأربعاء في إطلاق نار بشارع “نعومي شيمر” في مدينة “حولون” وسط الكيان.

كما عثرت شرطة الاحتلال على جثة امرأة في الثلاثينيات من عمرها قُتلت طعناً، في عرعرة قرب مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة.

وقبل حوالي أربع ساعات من جريمتي القتل مساء الأربعاء، قُتل رجل يبلغ من العمر 25 عاماً، بالرصاص، في مدينة “إلعاد” وسط الكيان.

وبعد حوالي ساعتين، أعلنت شرطة الاحتلال أنها فتحت تحقيقاً آخر في جريمة قتل، قُتل فيها “فوّاز عبد اللطيف” (54 عاماً) بالرصاص، في قرية ياسيف القريبة من عكا.

وفي يافا، قُتل شخصان مساء الأربعاء في محل تجاري في شارع “يفيت” وسط المدينة، فيما تم إجلاء رجل مصاب بجروح خطيرة، ورجل آخر مصاب بجروح متوسطة إلى مستشفى ولفسون.

قال عضو الكنيست “شارون نير”: “أربع جرائم قتل في أربع ساعات!! ووزير الفشل الوطني بن غفير لا يفعل شيئا لتعزيز الأمن الشخصي كما وعد في الانتخابات، إيتمار، بدلاً من الانخراط في الاستفزازات في المقابر وإيذاء العائلات الثكلى، ابدأ العمل!”.