"الطقس" انخفاض درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائمًا جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام، حيث يكون الجو باردا نسبيا نهاراً وباردًا ليلا والفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: كتلة هوائية باردة نسبيا وامتداد ضعيف لمنخفض جوي يؤثر على البلاد لذا يكون الجو غائمًا جزئياً إلى غائم باردا نسبيا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 5- 6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد غائمًا جزئياً إلى غائم باردا نسبيا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحوالي 5- 6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله أمطار خفيفة متفرقة خاصة على المناطق الشمالية والوسطى، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم الإثنين غائمًا جزئياً إلى صاف باردا نسبيا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.