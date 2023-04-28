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أبو مرزوق: تهنئة رئيسة المفوضية الأوروبية للكيان دعاية رخيصة

28 نيسان / أبريل 2023 10:29

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عد رئيس مكتب العلاقات الدولية وعضو المكتب السياسي لحركة حماس د. موسى أبو مرزوق أن تهنئة رئيسة المفوضية الأوروبية للاحتلال الإسرائيلي في ذكرى النكبة ‏ليست أكثر من حملة دعاية رخيصة لتبييض أقذر احتلال يستمر في القتل والعنصرية والعدوان منذ 75 سنة.

وقال أبو مرزوق في تصريح له : “إن ‏شرقنا العربي سيعود مزدهراً بعد زوال الاحتلال الذي زرعتموه في أرضنا، والفتن والفرقة التي زرعها استعماركم لأوطاننا”.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعثت في تسجيل مصور على تويتر، برسالة تهنئة يوم أمس، بمناسبة مرور 75 عامًا على قيام دولة الاحتلال (النكبة)، واصفة بأنه “الديمقراطية النابضة بالحياة في قلب الشرق الأوسط” ومدعية أن (إسرائيل) جعلت “الصحراء تتفتح حرفياً”.

وزعمت “قبل 75 عامًا، تحقق حلم بالتزامن مع عيد استقلال (إسرائيل)، وبعد أكبر مأساة في تاريخ البشرية، تمكن الشعب اليهودي أخيرًا من بناء منزل في أرض الموعد”.



 

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