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أهالي الخليل يحيون الفجر العظيم في المسجد الإبراهيمي

28 نيسان / أبريل 2023 10:42

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 أحيا مئات المصلين اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، ضمن حشود الفجر العظيم التي خرجت للتأكيد على حماية المسجد من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

 وأدى المصلون صلاة الفجر خلف الشيخ معتز أبو سنينة، فيما شهدت باحات المسجد عقب الصلاة فعاليات مختلفة قدّمت خلالها الضيافة والمشروبات الساخنة للمصلين.

وأكدت الجموع على إسلامية المسجد الإبراهيمي، مجددين رفضهم لإغلاقه المتكرر في وجه المصلين، ومنع رفع الأذان فيه عشرات المرات.

وأدى الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال "إيتمار بن غفير" أول أمس الأربعاء، رقصات تلمودية داخل باحات المسجد الإبراهيمي.

وظهر "بن غفير" في مقطع فيديو، برفقة عدد من المستوطنين أثناء تأديتهم رقصات تلمودية وطقوس يهودية داخل المسجد الإبراهيمي.

 ويواصل المستوطنون تدنيسهم للمسجد الإبراهيمي، إلى جانب رفع الأعلام الإسرائيلية فوق سطحه وجدرانه، في ذكرى ما يسمونه "عيد الاستقلال".

وأقام المستوطنون احتفالاتهم داخل المسجد الإبراهيمي، ضمن اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وكانت  جهات فلسطينية ومقدسية، قد دعت الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، للمشاركة الفاعلة في أداء صلاة الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي.

    وأكدت الدعوات على ضرورة الحشد للمشاركة في "فجر باب الرحمة”، للتصدي لاقتحامات المستوطنين واعتداءات الاحتلال على مصلى باب الرحمة والمسجد الإبراهيمي.

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