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عشرات الآلاف يتظاهرون تأييداً للتعديلات القضائية

28 نيسان / أبريل 2023 12:14

تظاهروات
تظاهروات

شارك أكثر من 100 ألف شخص في مظاهرة مؤيدة للإصلاح القضائي أمام الكنيست مساء يوم الخميس ، تحت شعار: "الشعب يطالب بالإصلاح القضائي".

وقال منظمو الاحتجاج إن لديهم أكثر من 100 حافلة محجوزة بالكامل لنقل المتظاهرين إلى القدس حيث مكان الاحتجاج.

ويشارك في المظاهرة وزراء حكوميون وأعضاء كنيست مختلفون، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس، ووزير العدل ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور والقانون والعدل عضو الكنيست سمشا روثمان وآخرين.

بدوره، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الشكر لمئات الآلاف من الإسرائيليين الذين جاءوا إلى القدس لدعم حكومته.

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