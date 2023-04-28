إصابتان واعتقال 2 آخرين في جنين

اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة أطراف مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية أن مقاومين تصدوا لقوات الاحتلال وبادروا بإطلاق النار عليها بمنطقة مخيم جنين ومحيطه.

وفي السياق، أعلنت مصادر طبية تسجيل إصابتين برصاص قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين، بينهما طفل (14 عامًا).

وأطلق المقاومون وابلاً من الرصاص تجاه القوة المقتحمة، كما فجروا عبوات ناسفة بآليات الاحتلال بشكل مباشر.

وأفاد شهود عيان بأن المقاومة تمكنت من تفجير عبوة كبيرة، تناثرت شظاياها في المنطقة وأحدثت حفرة في الطريق.

كما عمدت قوات الاحتلال استهداف سيارات الإسعاف خلال محاولتها الوصول للمصابين في مخيم جنين.

وتسبب الاقتحام بانقطاع التيار الكهربائي على أجزاء من مخيم جنين، وعمليات تشويش على خدمة الانترنت وذلك بالتزامن مع الاشتباكات بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

كما خلف الاحتلال دماراً وخراباً واسعاً في قهوة الحريري بحري الجابريات في جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نشرت القناصة على أسطح عمارات ومنازل في المدينة ومخيمها.

وذكرت مصادر محلية في جنين أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين باسل الحريري وعز بسام السعدي.