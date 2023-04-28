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شهيد وإصابات في مواجهات متفرقة في مدن الضفة

28 نيسان / أبريل 2023 03:49

إصابات في مواجهات متفرقة بالضفة الغربية
إصابات في مواجهات متفرقة بالضفة الغربية

الضفة المحتلة- وكالة الراي:

استشهد الشاب مصطفى عامر صباح، برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة تقوع جنوب بيت لحم.

وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المغلف بالمطاط والاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في محافظات الضفة الغربية، اليوم الجمعة.

وأصيب أربعة مواطنين، بينهم صحفي، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 20 عام. 

وأصيب مواطنون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.

وفي قلقيلية، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي طاقم تلفزيون فلسطين، أثناء تغطيته عدوان جنود الاحتلال والمستوطنين على أراضي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، ما أدى لإصابة الزميل المصور محمد عناية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

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