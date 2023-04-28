وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل حصار أريحا وسط اقتحام لمخيم عقبة جبر وكالة الرأي الفلسطينية إصابتان واعتقال 2 آخرين في جنين وكالة الرأي الفلسطينية عشرات الآلاف يتظاهرون تأييداً للتعديلات القضائية وكالة الرأي الفلسطينية الجهات الحكومية تُنهي ترتيبات استقبال الطلبة القادمين من السودان وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يبارك للأسرة الرياضية تمويل مشاريع بقيمة مليون دولار وكالة الرأي الفلسطينية الأسير الكفيف عمارنة يواصل إضرابه عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": إصـابـتان في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية "جوجل" تطرح ميزة جديدة للبحث عن أدوات المستندات وجداول البيانات وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تطرح تطبيق فون لينك لمستخدمى ويندوز 11 على آيفون وكالة الرأي الفلسطينية كيفية استخدام مايكروسوفت إيدج لإنشاء كلمة مرور آمنة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يعتدون على ثلاثة أشقاء شرق رام الله

28 نيسان / أبريل 2023 03:54

الضفة المحتلة- وكالة الراي:

اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على ثلاثة أشقاء من بلدة سلواد، وحطموا مركبتهم، أثناء تواجدهم في بلدة دير جرير شرق رام الله.

وأكد رئيس بلدية سلواد رائد حامد، أن مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على المواطن يوسف أحمد عياد، أثناء عمله كمساح في أراضي تابعة لدير جرير، ما أدى لإصابته برضوض في مختلف أنحاء جسده، قبل أن يسرقوا منه جهاز مساحة تقدر قيمته بـ40 ألف شيقل، مضيفا أن شقيقيه محمد وعبد العزيز هرعا للمكان لإسعافه، إلا أن المستوطنين اعتدوا عليهما أيضا، ما أدى لإصابة محمد برضوض في يده، وعبد العزيز في بطنه، وقد نقلوا جميعا إلى المستشفى.

وأشار حامد إلى أن المستوطنين قاموا بتحطيم زجاج مركبة الأشقاء الثلاثة، قبل أن ينسحبوا من المكان.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟