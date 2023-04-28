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الاحتلال يعتزم هدم منزل منفذ عملية "شافي شومرون" بنابلس

28 نيسان / أبريل 2023 05:36

-1796251664
-1796251664

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن نيته هدم منزل أسيرٍ من مدينة نابلس بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار بالمدينة في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

ويتهم جيش الاحتلال الشاب كما جوري بتنفيذ عملية "شافي شومرون"، والتي أسفرت عن مقتل أحد جنوده في شهر تشرين الأول الماضي بمدينة نابلس.

وكان جيش الاحتلال قد قرر في وقت سابق من شهر أبريل/ نيسان تدمير منزل الأسير أسامة الطويل الذي شارك في العملية، حسب زعم جيش الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال كلاً من أسامة الطويل (22 عاما) وكمال جوري (22 عاما) في شهر شباط/ فبراير الماضي، بعد اقتحام واسع لمدينة نابلس.

وادَّعت قوات الاحتلال أن الشابَّين هما منفذا عملية مستوطنة "شافي شمرون" قرب قرية دير شرف غرب مدينة نابلس، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي أسفرت عن مقتل الجندي الإسرائيلي عيد باروخ.

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