أبو زهري: تهنئة رئيسة المفوضية الأوروبية للاحتلال ذروة النفاق والانحياز

أكد د. سامي أبو زهري عضو قيادة حركة حماس في الخارج، أن ما أقدمت عليه رئيسة المفوضية الأوروبية من تهنئة للاحتلال في ذكرى تأسيسه على أنقاض أرضنا الفلسطينية المحتلة يمثل ذروة النفاق والانحياز للاحتلال.

وأضاف أبو زهري -في تصريح له ، اليوم الجمعة- إن هذا التصريح يعبر عن التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني وتجاهل وجوده التاريخي على أرض الوطن، وهذا يضع علامات تساؤل حول طبيعة الموقف الأوروبي ويفقد الاتحاد الأوروبي أي جدية أو مصداقية تجاه الصراع في فلسطين”.

وأشار إلى أن حديث رئيسة المفوضية الأوروبية عما زعمته من ديمقراطية يمثلها كيان الاحتلال يعبر عن مغالطة سياسية وتاريخية سافرة، ويمثل استفزازاً لكل أبناء شعبنا وأمتنا وهي محاولة فاشلة لتبييض صفحة هذا الاحتلال المجرم.

وشدد على أنها تتناقض مع ما أقرته المؤسسات الدولية الرسمية والقانونية، من توصيف للاحتلال الصهيوني بأنه يمارس نظام الفصل العنصري- الأبارتهايد، ضد الشعب الفلسطيني”.

وأوضح أن “هذه التصريحات المستفزة والعدائية تتطلب التراجع عنها وتصويب الموقف الأوربي وعلى الشعوب الأوربية التي باتت أكثر إدراكاً لحجم الممارسات العنصرية الصهيونية ممارسة الضغوط على حكوماتها للتراجع عن هذه المواقف التي تسيء لشعوب القاره وتسهم في شرعنة جرائم الاحتلال “.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعثت في تسجيل مصور على تويتر، برسالة تهنئة يوم أمس، بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيس كيان الاحتلال (الذي يمثل النكبة الفلسطينية)، واصفة بأنه “الديمقراطية النابضة بالحياة في قلب الشرق الأوسط” ومدعية أن “إسرائيل” جعلت “الصحراء تتفتح حرفياً”.

وزعمت “قبل 75 عامًا، تحقق حلم بالتزامن مع عيد استقلال إسرائيل، وبعد أكبر مأساة في تاريخ البشرية، تمكن الشعب اليهودي أخيرًا من بناء منزل في أرض الموعد”.



