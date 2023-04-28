وكالة الرأي الفلسطينية شهيد وإصابات في مواجهات متفرقة في مدن الضفة وكالة الرأي الفلسطينية 50 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل حصار أريحا وسط اقتحام لمخيم عقبة جبر وكالة الرأي الفلسطينية إصابتان واعتقال 2 آخرين في جنين وكالة الرأي الفلسطينية عشرات الآلاف يتظاهرون تأييداً للتعديلات القضائية وكالة الرأي الفلسطينية الجهات الحكومية تُنهي ترتيبات استقبال الطلبة القادمين من السودان وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يبارك للأسرة الرياضية تمويل مشاريع بقيمة مليون دولار وكالة الرأي الفلسطينية الأسير الكفيف عمارنة يواصل إضرابه عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": إصـابـتان في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية "جوجل" تطرح ميزة جديدة للبحث عن أدوات المستندات وجداول البيانات
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أبو زهري: تهنئة رئيسة المفوضية الأوروبية للاحتلال ذروة النفاق والانحياز

28 نيسان / أبريل 2023 05:42

سامي-أبو-زهري
سامي-أبو-زهري

أكد د. سامي أبو زهري عضو قيادة حركة حماس في الخارج، أن ما أقدمت عليه رئيسة المفوضية الأوروبية من تهنئة للاحتلال في ذكرى تأسيسه على أنقاض أرضنا الفلسطينية المحتلة يمثل ذروة النفاق والانحياز للاحتلال.

وأضاف أبو زهري -في تصريح له ، اليوم الجمعة- إن هذا التصريح يعبر عن التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني وتجاهل وجوده التاريخي على أرض الوطن، وهذا يضع علامات تساؤل حول طبيعة الموقف الأوروبي ويفقد الاتحاد الأوروبي أي جدية أو مصداقية تجاه الصراع في فلسطين”.

وأشار إلى أن حديث رئيسة المفوضية الأوروبية عما زعمته من ديمقراطية يمثلها كيان الاحتلال يعبر عن مغالطة سياسية وتاريخية سافرة، ويمثل استفزازاً لكل أبناء شعبنا وأمتنا وهي محاولة فاشلة لتبييض صفحة هذا الاحتلال المجرم.

وشدد على أنها تتناقض مع ما أقرته المؤسسات الدولية الرسمية والقانونية، من توصيف للاحتلال الصهيوني بأنه يمارس نظام الفصل العنصري- الأبارتهايد، ضد الشعب الفلسطيني”.

وأوضح أن “هذه التصريحات المستفزة والعدائية تتطلب التراجع عنها وتصويب الموقف الأوربي وعلى الشعوب الأوربية التي باتت أكثر إدراكاً لحجم الممارسات العنصرية الصهيونية ممارسة الضغوط على حكوماتها للتراجع عن هذه المواقف التي تسيء لشعوب القاره وتسهم في شرعنة جرائم الاحتلال “.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعثت في تسجيل مصور على تويتر، برسالة تهنئة يوم أمس، بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيس كيان الاحتلال (الذي يمثل النكبة الفلسطينية)، واصفة بأنه “الديمقراطية النابضة بالحياة في قلب الشرق الأوسط” ومدعية أن “إسرائيل” جعلت “الصحراء تتفتح حرفياً”.

وزعمت “قبل 75 عامًا، تحقق حلم بالتزامن مع عيد استقلال إسرائيل، وبعد أكبر مأساة في تاريخ البشرية، تمكن الشعب اليهودي أخيرًا من بناء منزل في أرض الموعد”.


 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟