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هنية يقبل دعوة لزيارة طهران ولقاء القيادة الإيرانية

28 نيسان / أبريل 2023 07:03

وكالات- وكالة الراي:

تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اتصالا هاتفيا من معالي وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان، وبحثا خلال الاتصال التطورات السياسية والميدانية.

وجرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بعيد الفطر المبارك، وأشاد معالي الوزير بصمود الشعب الفلسطيني، معبرا عن اعتزازه بالمقاومة الفلسطينية التي تؤلم الاحتلال وتقض مضاجعه.

وأكد على محورية قضية القدس ومتابعة الجمهورية الإسلامية لما يجري فيها من اعتداءات وممارسات صهيونية.

ووجه خلال الاتصال دعوة لرئيس الحركة لزيارة طهران والالتقاء بالقيادة الإيرانية لبحث المزيد من التفاصيل والتطورات الجارية.

من جانبه عبر رئيس الحركة عن شكره وتقديره للاتصال، مؤكدا قبوله الدعوة وعزمه التوجه إلى طهران قريبا. 

واستعرض هنية ما يقوم به الاحتلال من جرائم في الضفة والقدس وحصار غزة ودور المقاومة في صد العدوان وقدرتها على فرض معادلاتها الميدانية لما يخدم مصلحة شعبها وقضيتها.

كما أشاد رئيس الحركة بالفعاليات التي شهدها يوم القدس، مرحبا بالمواقف التي أعلنت خلاله دعما وتأييدا لشعبنا ومقاومته بما يؤكد أن القدس تشكل عنصر إجماع للأمة وبوصلة الأحرار في العالم.

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