الاحتلال يعتزم شرعنة 70 بؤرة استيطانية جديدة بالضفة

الداخل المحتل- وكالة الراي:

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، النقاب عن خطة إسرائيلية لشرعنة 70 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، والتي ستخصص لها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ميزانيات مالية كبيرة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، إن حكومة الاحتلال تستعد خلال الأسابيع القليلة المقبلة للبدء في إجراءات شرعنة ما لا يقل عن 70 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة، تقع غالبيتها بالقرب من الكتل الاستيطانية والمستوطنات المعروفة القائمة بالضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، فإن البؤر المقررة ستنضم إلى 9 مستوطنات تم إقرار شرعنتها في الضفة الغربية في فبراير/ شباط الماضي.

وستزود هذه المستوطنات بالبنية التحتية الكاملة من مياه وكهرباء وغيره، وتأمين الحماية الأمنية لها كما باقي المستوطنات القائمة، وفقاً للصحيفة.

وناقشت حكومة الاحتلال هذا القرار خلال اجتماع "شبه سري" عُقد في مدينة القدس بداية الأسبوع الحالي، حيث يشمل المخطط عددا غير مسبوق من البؤر الاستيطانية العشوائية، والتي توصف بـ"الاستيطان الشبابي"، التي سيتم شرعنتها استنادا إلى قرار الكابينيت الإسرائيلي، الذي بموجبه ستتم المصادقة على "الاستيطان الشبابي" كلّه.

وأشارت صحيفة "يسرائيل" إلى أن بعض البؤر والمستوطنات لن يتم شرعنتها في الوقت الحالي؛ نظراً لما وصفته بـ"وضعها المعقد" لوجودها على أراضٍ خاصة، مبينةً أنه من المتوقع اتخاذ قرار بشأنها في المستقبل.

وستُنشر في غضون 4 إلى 6 أسابيع قائمة بأسماء تلك البؤر والمستوطنات؛ لتصبح رسميًا جزءًا من البنية التحتية الرسمية للمستوطنات القائمة، بينما ستخصص ميزانيات مالية كبيرة من الحكومة الإسرائيلية لحالية لأجلها.