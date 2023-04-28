التنمية بغزة تنظم لقاء معايدة لعدد من المؤسسات الدولية والمحلية

غزة- وكالة الرأي:



نظمت وزارة التنمية الاجتماعية أمس الخميس الموافق 27-4-2023 لقاء معايدة ضم عدد كبير من المؤسسات الدولية والمخلية العاملة في المجال الإنساني والشريكة لوزارة التنمية الاجتماعية في العمل الخيري.

وجاء ذلك بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد , ومدير عام الجمعيات أ. أسامة شرف , ولفيف كبير من موظفي الوزارة والمدراء العامون .

وفي كلمته رحب حمد بكافة الحضور مثمنا عاليا جهودهم العظيمة المساندة لوزارة التنمية الاجتماعية في خدمة الأسر الفيرة والمحتاجة في قطاع , ودعا حمد كافة الحضور بمزيد من العتاون والتسيق المستمر للوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الفقيرة والشراكة ما بين الوزارة والمؤسسات في تقديم أفضل الخدمات لها

, وفي سياق متصل بين حمد أن هذا اللقاء جاء من باب التقدير للعمل الجبار الذي تقوم به المؤسسات تجاه الفقراء , وتعبير عن مستوى الثقة العالية بين الوزارة والمؤسسات.

من جانبه أكد شرف على تقدير وزارته للدور الحقيقي والمميز للجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الخيري, مرحبا بكافة الحضور لهذا اللقاء وطالب الجميع بمزيد من الدعم للشرائح المهمشة والفقيرة .