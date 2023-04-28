التربية والتعليم بغزة تستقبل الطلبة العائدين من السودان

غزة- وكالة الرأي:

استقبل وفد من وزارة التربية والتعليم العالي طلبة الجامعات والمواطنين الفلسطينيين العائدين من جمهورية السودان الشقيق.

وضم الوفد سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي د. إبراهيم القدرة، وأ. أحمد عايش النجار مدير عام العلاقات العامة والتعاون الدولي، ود. مدحت الزطمة مدير العلاقات العامة والإعلام، وأ. عبد الحليم صبَّاح مدير مكتب الوكيل، ود. علاء فيصل رئيس قسم العلاقات العامة، وعدد من موظفي الوزارة.

وقد أعرب القدرة عن سعادته لانتهاء أزمة الطلبة التي حدثت بسبب الأحداث المؤسفة التي تعصف بجمهورية السودان، وبيَّن أن الوزارة تابعت الأزمة منذ لحظاتها الأولى، وقامت بالتواصل مع كافة الأطراف ذات العلاقة داخل فلسطين وخارجها بهدف ضمان الوصول الآمن لأبنائنا الطلبة إلى قطاع غزة.

بدوره أفاد النجار أن وكيل الوزارة د. خالد أبو ندى تابع عن كثب مجريات عودة أبنائنا الطلبة وأصدر تعليماته لعمل ما يمكن أن تقدمه الوزارة لتذليل كافة العقبات للطلبة العائدين بهدف استكمال دراستهم داخل جامعات وكليات قطاع غزة، وكذلك مساعدة من أراد منهم العودة لاستكمال دراسته في السودان بعد أن تنتهي الأزمة هناك بإذن الله.

كما شكر النجار كافة الأطراف التي ساهمت في العودة الآمنة للطلبة والمواطنين الغزيين، وعلى رأسهم جمهورية مصر العربية التي قامت بفتح معبر رفح بصورة استثنائية، وكذلك الإخوة في وزارة الداخلية والأمن الوطني، والهيئة العامة للمعابر والحدود.