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الأشغال تشارك في بحث آثار وتداعيات انهيار جدار استنادي جنوب غزة

28 نيسان / أبريل 2023 09:02

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غزة- وكالة الرأي:

شاركت وزارة الأشغال العامة والإسكان، في اجتماع طارئ لبحث الآثار والتداعيات الناجمة على انهيار جدار استنادي بين عمارة قائمة وعمارة قيد الإنشاء، في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.
وضم الاجتماع الطارئ وكيل الوزارة د.م جواد الأغا وعدد من المسؤولين بالوزارة، فيما شارك بالاجتماع ممثلين عن بلدية غزة ووزارة الحكم المحلي ونقابة المهندسين، وعدد من المختصين والاستشاريين.
واتفق المشاركون في الاجتماع، على تشكيل لجنة فنية تعمل بشكل أساسي على المعالجة السريعة للانهيار، بهدف ضمان سلامة المبنى القائم، في ظل منخفض جوي قادم وتخوف من انجراف التربة.
كما أكدوا، على ضرورة وضع الآلية اللازمة لعودة سكان العمارة القائمة لشققهم.
وشددوا على، تشكيل لجنة تقصي حقائق لتحديد المسؤول عن الحدث، واستنتاج التوصيات المستفادة من الحادثة، ووضع المقترحات اللازمة لتجنب تكرارها.
 

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