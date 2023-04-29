الطقس: الحرارة أدنى من معدلها وزخات متفرقة من الأمطار

غزة- وكالة الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد اليوم السبت، بكتلة هوائية باردة نسبيا، لذا يكون الجو غائمًا جزئياً إلى غائم باردا نسبيا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والأحد، يكون الجو غائمًا جزئياً باردا نسبيا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية وتسقط امطار خفيفة متفرقة خاصة على المناطق الشمالية والوسطى وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء وتميل الاجواء الى الاستقرار ليلا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائمًا جزئياً إلى صاف لطيفا نهارا وباردًا في ساعات الليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائمًا جزئياً إلى صاف ربيعيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.