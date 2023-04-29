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هنية يكرم أبطال ومنظمي البطولات الرمضانية لفرق الساحات الشعبية

29 نيسان / أبريل 2023 09:35

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غزة- وكالة الرأي 

كرّم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أبطال ومنظمي بطولات كرة القدم الرمضانية لفرق الساحات الشعبية والعائلات، امس الجمعة، في استاد فلسطين الرياضي.

وحضر الأمسية التي تميزت بأجواء الفرح والدبكة الشعبية، د. وجدي جودة عضو اتحاد كرة القدم ورؤساء وممثلي اللجان التنظيمية للبطولات من كافة محافظات غزة.

وأكد عبد السلام هنية في كلمته بالحفل على أهمية هذه البطولات وما تحمله من معاني المحبة والتعاون، وتعزيز التنافس الشريف، وحيا كل اللجان المنظمة والفرق الفائزة وتمنى لهم التوفيق في كل المناسبات.

بعد ذلك جرت مراسم التكريم وتقديم مكافٱت مالية للفرق الفائزة، وتكريم اللجان المنظمة من المجلس الأعلى واللجنة الإعلامية، وشمل التكريم أبطال ومنظمي كل من: 

 بطولة راشيل كوري - نادي خدمات رفح 

بطولة الياسين الرمضانية برفح 

بطولة أحرار رغم الحصار بخان يونس 

بطولة المرحوم غازي خطاب - المغازي 

 بطولة العائلات بمخيم البريج 

 بطولة العائلات بمخيم النصيرات 

 بطولة وحدة الساحات - غزة 

 بطولة شهداء فلسطين - جباليا.

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