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ما هي أفضل طريقة لتخزين الطعام المتبقي في الثلاجة؟

29 نيسان / أبريل 2023 09:37

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عادة، ما يُحضر البعض كميات كبيرة من الطعام، لكننا نحتار في اختيار أفضل طريقة لتخزين المتبقي منها في الثلاجة.

اليكم  4 نصائح مختلفة للتعامل الآمن والسليم مع بقايا الأطعمة المطبوخة:

-يجب التخلص من الطعام إذا تُرك في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين، أو ساعة إذا كانت درجة الحرارة أكثر من 32 درجة مئوية
-قسّم الكميات الكبيرة من الأطعمة على أكثر من إناء للتخزين
-تغطية الأطعمة يحافظ على رطوبة الطعام، ويوفر حماية من الروائح بالثلاجة
-تقطيع اللحوم والدواجن لأجزاء صغيرة وتغليفها ووضعها بأواني متعددة

بعض الخطوات الأساسية عند التعامل مع الدواجن واللحوم الحمراء تحديدًا، لحماية نفسك من التسمم والأمراض المنقولة بالغذاء.

-لا تغسل اللحوم والدواجن النيئة قبل طبخها لأن عملية الغسيل تتسبب في انتشار البكتيريا إلى الأطعمة الأخرى، والأواني، والأسطح
-قياس درجة الحرارة داخل الدواجن واللحوم الحمراء. وليس من الصحيح الاعتماد على تغير لون اللحوم أو الدواجن للحكم على سلامتها ومأمونية تناولها
-طبخ اللحوم والدواجن بشكل جيد يؤدي إلى قتل البكتيريا بداخلها
-تبريد بقايا الطعام عند 4 درجات مئوية خلال ساعتين بعد التحضير. ومن اللازم تقطيع القطع الكبيرة إلى قطع أصغر ليتم تبريدها بشكل أسرع

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