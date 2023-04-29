ما هي أفضل طريقة لتخزين الطعام المتبقي في الثلاجة؟

عادة، ما يُحضر البعض كميات كبيرة من الطعام، لكننا نحتار في اختيار أفضل طريقة لتخزين المتبقي منها في الثلاجة.
اليكم 4 نصائح مختلفة للتعامل الآمن والسليم مع بقايا الأطعمة المطبوخة:
-يجب التخلص من الطعام إذا تُرك في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين، أو ساعة إذا كانت درجة الحرارة أكثر من 32 درجة مئوية
-قسّم الكميات الكبيرة من الأطعمة على أكثر من إناء للتخزين
-تغطية الأطعمة يحافظ على رطوبة الطعام، ويوفر حماية من الروائح بالثلاجة
-تقطيع اللحوم والدواجن لأجزاء صغيرة وتغليفها ووضعها بأواني متعددة
بعض الخطوات الأساسية عند التعامل مع الدواجن واللحوم الحمراء تحديدًا، لحماية نفسك من التسمم والأمراض المنقولة بالغذاء.
-لا تغسل اللحوم والدواجن النيئة قبل طبخها لأن عملية الغسيل تتسبب في انتشار البكتيريا إلى الأطعمة الأخرى، والأواني، والأسطح
-قياس درجة الحرارة داخل الدواجن واللحوم الحمراء. وليس من الصحيح الاعتماد على تغير لون اللحوم أو الدواجن للحكم على سلامتها ومأمونية تناولها
-طبخ اللحوم والدواجن بشكل جيد يؤدي إلى قتل البكتيريا بداخلها
-تبريد بقايا الطعام عند 4 درجات مئوية خلال ساعتين بعد التحضير. ومن اللازم تقطيع القطع الكبيرة إلى قطع أصغر ليتم تبريدها بشكل أسرع