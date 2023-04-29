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قطر تفوز بشرف استضافة كأس العالم لكرة السلة 2027

29 نيسان / أبريل 2023 09:53

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حصلت دولة قطر على شرف استضافة كأس العالم لكرة السلة 2027 حسب ما أعلنه الإتحاد الدولي للعبة خلاله اجتماعه الذي عُقد اليوم بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وكان المجلس المركزي للاتحاد الدولي لكرة السلة قد أعلن عن قراره بعد تقييمه للملفات التي تقدمت بها الدول المرشحة حيث شكلت دولة قطر الخيار الأبرز لاستضافة نسخة العام 2027 من البطولة، التي ستقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعَدَد المجلس المركزي للاتحاد الدولي لكرة السلة الأسباب التي دعته لترجيح كفة الملف القطري ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، تلك المرافق الاستثنائية التي تمتلكها دولة قطر وحرصها الكبير على تطوير الرياضة بصفة عامة وكرة السلة بصفة خاصة، بالإضافة إلى الرصيد الهائل الذي تمتلكه دولة قطر في استضافة كبرى البطولات الرياضية.
ويولي الملف القطري أهمية خاصة لمخططات الإرث من أجل التأكيد على مساهمة البطولة في تطوير كرة السلة في المنطقة والعالم ، وفي ظل جاهزية المرافق الرياضية التي ستستضيف كأس العالم لكرة السلة 2027، ستصبح تلك النسخة من البطولة أكثر النسخة استدامة في تاريخها.
وبهذه المناسبة قال محمد سعد المغيصيب، رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة: "نحتفل اليوم بهذا الإنجاز الكبير في تاريخ كرة السلة القطرية وفي تاريخ الاتحاد القطري لكرة السلة، شهدنا في العقود الماضية، تطوراً كبيراً للرياضة في دولة قطر وفي المنطقة ونؤكد للعالم أجمع أن هذه النسخة من كأس العالم ستُلهم الأجيال المقبلة لتبني هذه الرياضة" .
وأضاف "نتطلع لاستقبال اللاعبين والجماهير وكذلك مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة السلة في بلادنا في العام 2027 في احتفالية استثنائية بكرة السلة، وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل للاتحاد الدولي لكرة السلة على ثقته في إمكاناتنا كما أود أن أعبر عن خالص امتناني للجنة الأولمبية القطرية ولحكومتنا ووزاراتنا وشركائنا على دعمهم الكبير لملف ولرؤية قطر حول البطولة، إذ يمكننا سوياً كتابة التاريخ".
 

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