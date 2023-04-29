ريال مدريد يواجه ألميريا لتعديل المسار بالليجا بعد صدمة رباعية جيرونا

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره ألميريا في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب "سينتياجو بيرنابيو"،، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني موسم 2022-2023.

مباراة ريال مدريد وألميريا

ويسعى الملكي إلى الفوز من أجل مصالحة جماهيره، بعد الهزيمة أمام جيرونا الأخيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في حين يسعى فريق ألميريا إلى مواصلة انتصاراته بعدما تفوق في المباراة الأخيرة على حساب خيتافي بهدفين مقابل هدف ، وذلك من أجل الخروج من دوامة الهبوط.

ترتيب الدوري الاسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر، بعدما خاض 31 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 6 مباريات.



بينما يحتل ألميريا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 33 نقطة، من 31 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 16 مباراة.

ريال مدريد وألميريا

وعاد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، إلي المران الجماعي للملكي ، استعدادًا لمواجهة ألميريا.



وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن كريم بنزيما شارك في التدريبات الجماعية للريال الأخيرة، بعد غيابه عن مباراة جيرونا الأخيرة ، بعدما استبعده الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي بسبب معاناته من الاجهاد، لكنه سيكون جاهزًا لمواجهة ألميريا.

الريال ضد ألميريا

بينما تأكد غياب لوكا مودريتش عن ريال مدريد أمام نظيره ألميريا للإصابة، حيث أكد الموقع الرسمي للملكي إصابة اللاعب على مستوى فخذه اليسرى مشيراً إلى أنّه سيراقب تقدم حالته، بينما أشارت تقارير إلى الإصابة قد تبعده عن مباراتي مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



من جانبه قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن الفترة الحالية في الدوري الإسباني، هي الأصعب، بسبب رغبة كل الأندية في حصد أكبر عدد من النقاط من أجل التواجد في مركز جيد في الدوري، أو الهروب من مراكز الهبوط.

وأضاف :" بالتأكيد، لدينا قلق في الوقت الحالي مما يوجهه فينيسيوس جونيور في الدوري الإسباني الليجا، ولكن بالتأكيد الأمر هذا الأمر طبيعي، ولكن فينيسيوس دائما ما يواجه مشاكل في كافة المباريات، ولكن الطريقة الوحيدة لإيقاف هذا الأمر هو الوحيد القادر على إيقافها بنفسه فقط".

وأضاف:" لوكا مودريتش تعرض لإصابة صغيرة خلال الفترة الماضية، بالفعل سيتغيب أمام ألميريا، وسنتابع تطورات حالته من أجل معرفة موقفه من مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا خلال الفترة المقبلة".

وأتم مدرب ريال مدريد تصريحاته قائلا:"رحيلي ليس مرتبط بالحصول على دوري أبطال أوروبا، ولكن التركيز في الوقت الحالي على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، وخلق دوافع كبيرة تساعد الفريق في مواصلة نتائجه الجيدة خلال المواسم الأخيرة، عقدي مع ريال مدريد ممتد حتي عام 2024.