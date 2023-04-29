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مستوطنون يعتدون على شقيقين ويسرقون مركبتهما شرق رام الله

29 نيسان / أبريل 2023 12:27

رام الله – وكال الرأي :

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، بالضرب على شقيقين من بلدة دير جرير شرق رام الله، وسرقوا مركبتهما الخاصة.

وقالت مصادر محلية إن مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على المواطن باسل أبو حرزان، وشقيقه وائل أثناء قيامهما بحراثة أرضهما في منطقة "الشرفا" شرق البلدة، ما أدى لإصابتهما برضوض، قبل أن يسرقوا مركبتهما الخاصة.

وأشارت إلى أن المستوطنين أطلقوا الرصاص في الهواء بهدف تخويف المتواجدين في المكان، مؤكدًا أن اعتداءات المستوطنين تأتي في إطار سعيهم للاستيلاء على الأراضي في تلك المنطقة لتحويلها إلى مراعٍ لمواشيهم.

وكان عدد من المستوطنين اعتدوا، أمس الجمعة، على ثلاثة أشقاء من بلدة سلواد، أثناء عملهم في دير جرير، وسرقوا جهاز مساحة منهم، وحطموا مركبتهم الخاصة.

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