وكالة الرأي الفلسطينية بركة: شرعنة الاحتلال لبؤر استيطانية بالضفة استمرار لعدوانه وكالة الرأي الفلسطينية "مستشفى الصداقة "يستضيف الامتحان الإكلينيكي” الأوسكي” وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعتدون على شقيقين ويسرقون مركبتهما شرق رام الله وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": وفاة و26 إصابة في 57 حادث سير خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: لم نعلن عن بدء موسم البطيخ والخوخ بغزة وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2517) السبت 29/4/2023 وكالة الرأي الفلسطينية هيئة المعابر: 15169 مغادراً و5204 وافدين عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الأسير خضر عدنان مضرب عن الطعام لليوم الـ84 وكالة الرأي الفلسطينية مغادرة 1168 مسافرًا ووصول 2217 عائدًا عبر معبر رفح الأسبوع الماضي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

بركة: شرعنة الاحتلال لبؤر استيطانية بالضفة استمرار لعدوانه

29 نيسان / أبريل 2023 02:29

رام الله - وكالة الرأي:

أكد عضو قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة، أن قرار حكومة الاحتلال الصهيوني في البدء، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بإجراءات شرعنة سبعين مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، يشكل استمرارا للعدوان الاستيطاني المتواصل على أرضنا الفلسطينية المحتلة.

وقال بركة، اليوم السبت "إن هذه البؤر الاستيطانية تنضم لتسع مستوطنات تم إقرار شرعنتها في شباط / فبراير الماضي، الأمر الذي يعتبر إعلانا سافرا في استهداف أرضنا المحتلة، ومصادرة موارد شعبنا الفلسطيني والسيطرة على بناه التحتية".

وأضاف أن "هذا الاستعداد الرسمي الصهيوني لإنشاء هذه المشاريع الاستيطانية يشكل تحدّيا سافرا لكل القرارات والدعوات الإقليمية والدولية المطالبة بوضع حدّ لهذا العدوان الاستيطاني، لأنه يشمل اعتداءً على موارد ومقدرات شعبنا، وضعت قوات الاحتلال يدها عليها بالقوة العسكرية الغاشمة".

ونوه عضو قيادة حركة حماس في الخارج بأن الرد الحقيقي على هذا العدوان الاستيطاني يتمثل في توحيد الجهود وتصعيد المقاومة المسلحة في مواجهة قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال التي تحميهم، وتساعدهم على مصادرة أراضينا، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أن المقاومة هي الكفيلة بكبح جماح التغول الاستيطاني، وحماية أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟