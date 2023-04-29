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الاحتلال يواصل حصار مدينة أريحا لليوم الثامن

29 نيسان / أبريل 2023 04:25

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أريحا - وكالة الرأي:

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن على التواالي، حصار مدينة أريحا، وتشديد إجراءاتها العسكرية على الحواجز التي تقيمها على مداخل المدينة.

وأفاد مصادر إعلامية، بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المداخل الرئيسية والفرعية بحواجز عسكرية، وتقوم بإيقاف مركبات المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم.

وتقيم قوات الاحتلال حواجز عسكرية على المدخلين الشماليين لأريحا "هيئة التدريب" و"المعرجات"، والمدخل الجنوبي للمدينة قرب مخيم عقبة جبر، والمدخل الشرقي (البوابة الصفراء).

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهجت مؤخرا سياسة اغلاق الحواجز وتشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية كإجراء عقابي.

معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، أصدر عام 2021 دراسة بعنوان "تقييم الآثار الاقتصادية والبيئية للقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حـركة وتنقل المـواطنين الفـلسطينيين بين مدن وقرى الضفة الغربية"، أظهرت أن الفلسطينيين يخسرون حوالي 60 مليون ساعة عمل سنويا بسبب حواجز الاحتلال، بخسائر تقدر بحوالي 270 مليون دولار سنويا، إضافة الى استهلاك وقود إضافي بحوالي 80 مليون لتر في السنة تقدر تكاليفها بـ135 مليون دولار أميركي، يؤدي استهلاكها إلى زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 196 الف طن سنويا.

 

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