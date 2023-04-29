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تعليم شمال غزة يناقش الاستعدادات الخاصة بتطبيق عينة اختبار TIMSS 2023

29 نيسان / أبريل 2023 06:32

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غزة- وكالة الرأي:

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات الخاصة  بإجراء الاختبار TIMSS 2023.

وحضر الاجتماع مدير التربية والتعليم أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف أ. محمد أبو ندى، ورئيس قسم الحاسوب م. إيهاب الحليمي وعدد من المشرفين التربويين ومدراء المدارس ومعلمي العلوم والرياضيات للصف الثامن ومطبقي الدراسة التكنولوجي والبيداغوجي بمدارس العينة.

وفي كلمة له، أكد أ. صالحة على أهمية تجهيز المختبرات المدرسية والتنسيق لإنجاح عينة التطبيق اختبار TIMSS، وتدريب الطلبة على استخدام البرنامج اللازم للتطبيق من خلال نماذج محاكاة تجريبية للاختبارات.

بدوره، حثّ أ. شهاب المعلمين والمطبقين على الدقة في تطبيق الاختبارات، وحث مديري المدارس على عدم غياب الطلبة أيام التطبيق.

ومن المقرر أن يتم تطبيق عينة اختبار TIMSS  2023 خلال الأسبوعين الأول والثاني من شهر مايو المقبل، حيث سيطبّق على 5 مدارس بمشاركة (106) طالباً و (87) طالبة من طلبة الصف الثامن.

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