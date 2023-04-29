الزراعة تُصدر توضيحًا مهمًا بشأن موسم البطيخ والخوخ

غزة- وكالة الرأي:

أصدرت وزارة الزراعة بغزة، اليوم السبت 29 أبريل 2023، توضيحًا مهمًا بشأن موسم البطيخ والخوخ.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة م. أدهم البسيوني في تصريح صحفي: "لم يصدر عن وزارة الزراعة أي بيان ببدء موسم البطيخ أو الخوخ، وهو نتيجة لمحاولة سبق بعض الصحفيين إعلامياً".

وأضاف: "إن افتتاحيات مواسم المحاصيل الزراعية تحددها الوزارة بناء على الدراسة العلمية، وندعو المواطنين إلى عدم أخذ أي معلومات إلا من الجهات الرسمية".

وتابع البسيوني: "الوزارة تتابع من أجل أن يكون المحصول متوفر للمستهلكين بشكل جيد ومناسب، وبالكميات المطلوبة.

وأضاف: "بدأنا بالتحضير للمواسم الزراعية الصيفية، وحصاد بعض المزارعين لأي محصول قبل أوانه يؤثر سلباً على المزارعين والمستهلكين".

