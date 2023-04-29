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النقل والمواصلات بغزة توضح أسباب غلاء أسعار السيارات

29 نيسان / أبريل 2023 07:02

غزة- وكالة الرأي:

قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات، أنيس عرفات: "يتم إدخال قرابة 120 مركبة حديثة ملاكي وقرابة الـ30 مركبة تجارية إلى قطاع غزة بشكل أسبوعي".

وتابع :"ارتفعت أسعار المركبات سابقاً بسبب أزمة كورونا وارتفاع تكاليف الشحن ومن ثم بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية كون أوكرانيا تعتبر المُصدر الأساسي للمواد الخام للبلاد الأخرى المُصنِّعة للسيارات، فأصبح التاجر يشتري ويبيع بسعر مرتفع ما أدى إلى غلاء عام على أسعار السيارات الحديثة والمستخدمة حتى داخل قطاع غزة".

وذكر عرفات، أن الجانب المصري أعرب سابقاً عن نيته للتخفيف عن قطاع غزة بإيجاد منفذ آخر مُساند لمعبر إيرز يتم إدخال المركبات عبره من مصر، مشيراً إلى أنه لم يُطبق أي من تلك المقترحات على أرض الواقع حتى الآن.

وكالة سبق ٢٤ الإخبارية.

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