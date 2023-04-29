إيران: محور المقاومة "مصمم على قلب المعادلة"

بيروت - وكالة الرأي:

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنّه خلال اللقاءات التي جمعته والسيد حسن نصر الله والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد نخالة، فهم أنّ محور المقاومة "مصمم على قلب المعادلة".

وتحدث عن اطّلاعه من السيد نصر الله على التوجه الجديد للمقاومة من أجل تغيير المعادلة وضمان الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة.

وتحدث عن وضع خطة من أجل زيارة الرئيس الإيراني لسوريا في الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، قال مصدر إقليمي كبير، مقرب إلى الحكومة السورية، لـ"رويترز"، اليوم، إنّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور دمشق الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة الوطن السورية عن مصادر مطلعة، أنّ زيارة رئيسي ستبدأ الأربعاء القادم وستستمر يومين وستشهد توقيع عدّة اتفاقات، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي.

وقبل أيام، أكّد وزير الخارجية الإيراني في اتصال بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة استمرار الدعم الإيراني للشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق نفسه، أكّد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، الأسبوع الماضي، أنّ سرعة زوال "إسرائيل" تزداد يوماً بعد آخر، لافتاً إلى أن "العالم بأسره يرى ذلك".