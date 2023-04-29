وكالة الرأي الفلسطينية إيران: محور المقاومة "مصمم على قلب المعادلة" وكالة الرأي الفلسطينية مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار في ولاية تكساس الأميركية وكالة الرأي الفلسطينية نشطاء يُطلقون حملة إلكترونية للتضامن مع الأسير خضر عدنان وكالة الرأي الفلسطينية النخالة: أزمات الاحتلال دليل ضعفه وهو على طريق الزوال وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات بغزة توضح أسباب غلاء أسعار السيارات وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تُصدر توضيحًا مهمًا بشأن موسم البطيخ والخوخ وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يناقش الاستعدادات الخاصة بتطبيق عينة اختبار TIMSS 2023 وكالة الرأي الفلسطينية اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية 5 رسائل مهمة من الحركة الأسيرة عقب اختتام "نتنفس حرية" وكالة الرأي الفلسطينية اختتام فعاليات معرض "نتنفس حرية" بعد 6 أيام من انعقاده
أخبار » الأخبار العبرية

هجوم سيبراني يعطل موقع "إسرائيلي"

29 نيسان / أبريل 2023 09:19

ارشيف
ارشيف

الداخل المحتل-الرأي:

زعمت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت29/4/2023م، أن موقع بحدري حريديم تعرض قبل قليل لهجوم سيبراني".

وبحسب موقع (حدشوت حموت)، فإن مجموعة تطلق على نفسها "أنونيموس سودان"، شنت هجوم سيبراني استهدافه موقع "بحدري حريديم"، أدى لتعطله.

ويشار إلى أن "أنونيموس سودان" قد شنت خلال الأيام الماضية عشرات الهجمات السيبرانية ضد مواقع "إسرائيلية"، ومن هذه  المواقع موقع شركتي الاتصالات وخدمات الإنترنت "سيلكوم" و"بارتنر" وجامعة تل أبيب وصحيفة "جيروزاليم بوست"، وموقع شركة المياه "ميكوروت"، بحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف الإسرائيلية" انذاك.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟