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عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

29 نيسان / أبريل 2023 09:26

تظاهرة ضد نتنياهو
تظاهرة ضد نتنياهو

الداخل المحتل-الرأي:

تظاهر عشرات الآلاف من "الإسرائيليين"، مساء السبت، ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء، فيما أعلن عن تصعيد الاحتجاجات يوم الخميس القادم.

وتجددت الاحتجاجات في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق الرئيسة في البلاد، وذلك للأسبوع السابع عشر على التوالي.

وأعلن منظمو الاحتجاجات عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية ضد خطة إضعاف القضاء الرامية إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا، على أن يكون الخميس القادم "يوم شلل" في البلاد.

ونُظمت المظاهرة المركزية كالمعتاد في شارع "كابلان" بتل أبيب، فيما تظاهر الآلاف في حيفا ومفرق "كركور" ونهريا وكفار سابا ورحوفوت والقدس وهرتسليا ورعنانا وغيرها.

واعتقلت الشرطة متظاهرين اثنين خلال المظاهرة على شارع 65 (مفرق "كركور") على خلفية إغلاق المفرق أمام حركة السير.

وهاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، خلال مشاركته في مظاهرة كفار سابا، وزير القضاء، يارليف ليفين، قائلا إن "الشخص الذي أعلن عن الحرب على المحكمة العليا لا يمكن ولن يكون هو الذي يعين الرئيس المقبل للمحكمة العليا"، معتبرا أنه "فقد مصداقية قضاة المحكمة العليا".

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع في البلاد تزامنا مع المظاهرات، فيما سجلت ازدحامات مرورية في عدة شوارع.

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