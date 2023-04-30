ثلاثية بنزيمة تقود الريال للفوز برباعية على ألميريا في الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على ضيفه ألميريا 4/ 2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين ريال مدريد بالفضل في الفوز لنجمه وقائده كريم بنزيمة، الذي سجل ثلاثة أهداف “هاتريك”.

وجاءت أولى أهداف بنزيمة في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 17، فيما نجح في التوقيع على ثلاثيته من خلال ضربة جزاء في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 47 سجل رودريغو الهدف الرابع لريال مدريد، فيما سجل كل من فينسيوس ماركيز ولوكارس روبرتون هدفا ألميريا في الدقيقتين الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و61.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف برشلونة الذي يواجه ريال بيتيس في وقت لاحق من اليوم السبت.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد ألميريا عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.

(د ب أ)