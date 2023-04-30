بالاس يصمد ويخرج فائزا 4-3 على وست هام في مباراة مثيرة

سجل كريستال بالاس ثلاثة أهداف متتالية في الشوط الأول، ثم صمد بقوة ليخرج فائزا 4-3 على وست هام يونايتد في مباراة مثيرة، ويبتعد عن صراع الهبوط في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

واجتاز بالاس منافسه تشيلسي في جدول الترتيب وأصبح في المركز 11 برصيد 40 نقطة من 34 مباراة، لكن تشيلسي خاض 32 مباراة فقط.

وحقق بالاس أربعة انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر مرة واحدة في ست مباريات منذ تعيين روي هودجسون في منتصف مارس/ آذار، ويعتقد المدرب المخضرم أن فريقه بات بعيدا عن الهبوط رغم أنه من الناحية الحسابية لا يزال مهددا.

وقال هودجسون لمحطة (بي.تي سبورت) التلفزيونية “أظن أنه من المفترض القول.حسنا لم تحسم الأمور من الناحية الحسابية، لكني غير مستعد لذلك لأنه على مدار ست مباريات كنا نلعب بشكل جيد”.

وأضاف “لا يوجد أي سبب يجعلني أعتقد أنه في آخر أربع جولات سيحدث انهيار مفاجئ للاعبين والخروج صفر اليدين”.

وسجل بالاس بواسطة جوردان أيو وويلفريد زاها وجيفري شلوب في غضون 15 دقيقة بالشوط الأول، وجاء الهدف الرابع بعد الاستراحة من ركلة جزاء نفذها إبريتشي إيزي.

وقال إيزي “هذا جنون تام. لقد عملنا بجدية كبيرة. قدمنا كل شيء. فعلنا ما يمكننا فعله ونحن سعداء بالنقاط الثلاث”.

وأضاف “نعيش حالة من التألق معه (هودجسون). نلعب بإبداع ونتحلى بالإيجابية عندما نستحوذ على الكرة”.

وسجل لوست هام توماش سوتشيك وميخائيل أنطونيو ونايف أكرد.

وتسببت مشاكل فنية متعلقة بدخول المشجعين في تأخير بداية المباراة 15 دقيقة، لكن المباراة جاءت ممتعة بعد ذلك وشهد الشوط الأول خمسة أهداف.

ويأتي وست هام في المركز 15 بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.

وتقدم سوتشيك بهدف لوست هام في الدقيقة التاسعة بعد ركلة ركنية، لكن أيو أدرك التعادل سريعا بعد تمريرة مايكل أوليز في الدقيقة 15.

ومنح زاها، العائد إلى تشكيلة بالاس بعد غياب أربع مباريات بسبب الإصابة، التقدم لناديه في الدقيقة 20، ثم سجل شلوب الهدف الثالث بعد عشر دقائق أخرى.

وقلص وست هام الفارق بواسطة أنطونيو عقب ركلة ركنية في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم بالاس 3-2.

وحصل إيزي لاعب بالاس على ركلة جزاء وسجلها بنجاح في الدقيقة 66، قبل أن يسجل أكرد لوست هام بعد ركلة ركنية في الدقيقة 72.

ونال وست هام فرصة لإدراك التعادل بعد ارتباك دفاعي لكن سام جونستون حارس بالاس أبعد المحاولة ليخرج فريقه بانتصار ثمين.

(رويترز)