ملكة الليل.. زهرة نادرة لليلة واحدة في السنة

هل يمكنكم التخيل أن هناك نوع من الصبار يدعى ملكة الليل والذى يشتهر بإنتاج أزهار بيضاء كبيرة وعطرة لليلة واحدة فقط في السنة؟.

هذا هو حال الزهرة التي تلقب بـ"ملكة الليل" ، وهى على عكس الأنواع العديدة التي يشار إليها عادةً باسم Night-Blooming Cereus والتي تتفتح أيضًا في الليل، وتنتج أزهارًا كبيرة وروائح عطرة على مدار عدة أسابيع ، فإن Epiphyllum Oxypetalum تزهر لليلة واحدة في السنة، لبضع ساعات، وتذبل قبل شروق الشمس.

يعتبر ازدهار ملكة الليل حدثًا نادرًا، حيث يجتذب حشود من عشاق الزهور إلى أدغال المكسيك وأمريكا الوسطى وجزر الأنتيل للحصول على فرصة لمشاهدته مباشرة، حتى أن مالكي مثل هذا النبات يمكن أن يعتبروا أنفسهم محظوظين لأنهم شاهدوا ذلك مرة واحدة على الأقل في حياتهم حيث لم يشهد البعض هذا الحدث أبدًا.

على الرغم من هذا فإن حدوث الازدهار يمثل تحديًا صعبًا ، فوفقًا لمعظم المصادر، فإن الازدهار يحدث في ليالي الربيع أو الصيف. ويزعم البعض أنه يحدث مع اكتمال القمر، بينما يقول آخرون إن النبات يزهر بعد هطول أمطار غزيرة.

ويُقال إن هذه الزهرة من أكثر الأزهار العطرة في العالم ، وتغرق الهواء من حولها برائحة لا تقاوم لكن للأسف لا يستمر هذا لأكثر من ساعة أو ساعتين فقط ، وتشبه رائحة هذه الزهرة رائحة زهور ماغنوليا أو زهور الغردينيا.

وتعرف Epiphyllum Oxypetalum أيضًا باسم صبار الأوركيد ، ولها سيقان عملاقة إما تزحف على الأرض أو على أي نوع من الدعم.

ولم يحدد العلماء بعد سبب حدوث ذلك في ليلة واحدة فقط في السنة.