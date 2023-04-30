"المرور": إصابتان بـ 10 حوادث خلال 24 ساعة الماضية

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الأحد، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت إدارة المرور، بأن 10 حوادث سير نتج عنها إصابتان أحداها متوسطة والأخرى طفيفة، فيما لحقت أضرار مادية وتلفيات بـ 17 مركبة، ومكونات الطريق.