وكالة الرأي الفلسطينية السياحة: نولي المؤسسات التعليمية أهمية خاصة ضمن رسالتنا الإرشادية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2518) الأحد 30/4/2023 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل: سلامة العمال والحفاظ على حياتهم أساس عملنا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش تحديث وتوحيد خدمات الطوارئ بالمستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": إصابتان بـ 10 حوادث خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية القيادي عمارنة يواصل إضرابه لليوم الـ8 في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف غليك يقتحمون "الأقصى" وكالة الرأي الفلسطينية "هيئة المعابر": معبر رفح مغلق بكلا الاتجاهين الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يتفقد تجهيزات العمل في مقر مديرية رفح الجديد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز الحمرا في الأغوار
أخبار » الأخبار الفلسطينية

"مركز": 113 طفلاً عدد سفراء الحرية من أبناء الأسرى

30 نيسان / أبريل 2023 11:15

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن عدد “سفراء الحرية” من أبناء الأسرى الذين أنجبوا عبر عمليات تحرير النطف خارج سجون الاحتلال الإسرائيلي، ارتفع إلى 113 طفلًا، بعد أن رزق الأسير مالك حلس بتوأم إناث.

وأكد مدير المركز الباحث رياض الأشقر، أن صراع البقاء لا يزال مستمرًا داخل سجون الاحتلال، مبيناً أن الأسرى يسجلون انتصارات جديدة على السجان ويبدعون في إيجاد السبل الكفيلة بخلق سفراء جدد للحرية من قبور الزنازين، رغم إجراءات الاحتلال الأمنية الذي تحاول منعهم.

وكان آخر من أبصر النور من عتمات السجون توأم إناث أطلق عليهما (ماسة، سارة) أبناء الأسير مالك أحمد سالم حلس من سكان الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأوضح الأشقر أن الأسير مالك حلس اعتقل في الثاني من أغسطس/آب للعام 2008، وحكم بالسجن الفعلي 20عامًا، بتهمه المشاركة في عمليات للمقاومة، وهو متزوج وأب لابنين، هما طارق وأحمد، وبذلك يصبح أب لأربعة أبناء اثنين من الذكور واثنتين من الإناث.

وحصل الأسير حلس خلال سنوات اعتقاله على شهادة الثانوية العامة والتحق بجامعة الأقصى لدراسة البكالوريوس في التاريخ، وحرم من زيارة عائلته لأكثر من 6 سنوات متواصلة، ولم تستطع العائلة زيارته سوى مرتين منذ اعتقاله قبل 15 عامًا.

ولفت إلى أن أول من طرح فكرة “تحرير النطف” هو الأسير عباس السيد، المحكوم بـالسجن المؤبد 35 مرة و100 عام، وتمت مناقشتها داخل السجون بين الأسرى لفترة طويلة، حتى تهيأت الظروف لتنفيذ الفكرة على أرض الواقع.

ويُعد الأسير عمار الزبن أول من خاض غمار التجربة عام 2012 ورزق بأول مولود عبر النطف في أغسطس من نفس العام، أطلق عليه اسم “مهند”.

وشكّل هذا النجاح دافعًا للأسرى الآخرين لخوض ذات التّجربة في سبيل استمرار الحياة، مما فتح الباب أمام العشرات من الأسرى ليحذو حذوه، وتصاعد العدد تدريجيًا إلى أن وصل إلى 74 أسيرًا، أنجبوا 113 طفلًا، بينهم 26 حالة توائم، وبعضهم كرر التجربة أكثر من مرة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟