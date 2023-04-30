تعليم خان يونس يفتتح دورة الإدارة المدرسية

غزة- وكالة الرأي

افتتح أ. محمد حمدان مدير التربية والتعليم في خان يونس دورة "الإدارة المدرسية"، التي تستهدف عدداً من المعلمين والمعلمات، وذلك في مركز التدريب التربوي، وذلك بمشاركة 95 معلماً ومعلمة موزعين على أربع مجموعات.

وحضر الافتتاح أ. أشرف حرز الله مدير عام المعهد الوطني للإدارة والتدريب، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، أ. عدلة عايش مدير دائرة الإدارات المدرسية، وأ. نهى عوض الله رئيس قسم الإدارات المدرسية بالوزارة، ود. أكرم الحجوج رئيس قسم الإدارات المدرسية بالمديرية، وأ. حمدي البيك رئيس قسم التدريب، وعدد من المشرفين التربويين ومديري ومديرات المدارس.

بدوره، أكد حمدان جهود الوزارة الساعية لتنمية الموارد البشرية، وأهمية هذه الدورة في إعداد وتهيئة المعلمين لخوض مسابقة مدير مدرسة وتأهيلهم لمهام الإدارة المدرسية من خلال تدريبهم على عدد من المهارات التربوية والإدارية والفنية اللازمة لإدارة المدارس، وثمن أ. حمدان جهود كل من أسهم في إنجاح اللقاءات التدريبية، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.

من جانبه ،أشاد أ. حرز الله بجهود مديرية التربية والتعليم في خان يونس المبذولة في تنظيم الدورة، موضحاً أن الدورة تشتمل على جوانب نظرية وعملية لتمكين المشاركين من المجالات التدريبية، منوهاً إلى أن المشاركين سيتقدمون لاختبار تحريري بعد الانتهاء من الدورة وسيتم منح من يجتاز الامتحان شهادة تؤهله للتقدم لوظيفة مدير مدرسة.

ومن ناحيته، أوضح د. الحجوج أن الدورة تعتبر متطلباً أساسياً وشرطاً لدخول مسابقة مدير مدرسة، مشيراً إلى أن الدورة تتناول عدة مجالات منها: القيادة التربوية والإدارة المدرسية وإدارة التعليم والتعلم، وقضايا تربوية، ويتضمن كل مجال عدة محاور موزعة على 6 لقاءات تدريبية.

