الصحة: بدء إجراء أولى عمليات المرحلة الـ 29 من برنامج زراعة الكلى

غزة - وكالة الرأي:

بدأ فريق زراعة الكلى بمجمع الشفاء الطبي صباح أمس السبت، بإجراء أولى عمليات المرحلة 29 من البرنامج الوطني الأول لزراعة الكلى، بمشاركة استشاري زراعة الكلى بمستشفى ليفربول الملكي في بريطانيا د. عبد القادر حماد.

وأفاد مدير مجمع الشفاء الطبي د.محمد أبو سلمية، بأنه من المتوقع أن تتم الطواقم الجراحية بالشراكة مع الوفد الطبي نحو 4 عمليات زراعة كلى جديدة، مشيراً إلى مساهمة الكادر الصحي المحلي بشكل كبير وفاعل في إجراء العمليات وتوطين الخدمة .

يذكر أن عدد عمليات زراعة الكلى ضمن البرنامج الأول لزراعة الكلى التي بدأت منذ عام 2013 بلغت 86 عملية زراعة تكللت جميعها بالنجاح.