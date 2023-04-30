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"التعليم": قرار الاحتلال هدم مدرستين بالضفة عدوانٌ خطير

30 نيسان / أبريل 2023 12:52

الاحتلال الإسرائيلي يشُن عدواناً خطيراً على العملية التعليمية في فلسطين
الاحتلال الإسرائيلي يشُن عدواناً خطيراً على العملية التعليمية في فلسطين

غزةوكالة الرأي:

نددت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، بقرار الاحتلال الإسرائيلي التعسفي هدم مدرستي عين سامية وجب الذيب بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي يشُن عدواناً خطيراً على العملية التعليمية في فلسطين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، وصل وكالة الرأي، اليوم الأحد: "في جريمة جديدة أصدرت ما تسمى المحكمة الإسرائيلية حكماً جائراً بهدم مدرستي عين سامية برام الله، وجب الذيب في بيت لحم".

وأكدت الوزارة أن قرار الاحتلال هدم المدرستين، يعد جزء من الحرب الصهيونية المستمرة على التعليم الفلسطيني والمناهج والرواية والهوية الفلسطينية الأصيلة، مستنكرة القرار الذي وصفته بـ"الإجراء السافر".

وأضافت: "إن هاتين المدرستين من بين 55 مدرسة يهددها الاحتلال بالهدم في مناطق متنوعة من الضفة الفلسطينية، وذلك بهدف أساسي منع الأطفال الفلسطينيين من التعليم، وإفساح المجال للمغتصبين بالعربدة على السكان الفلسطينيين وتنفيذ مخططات التوسع الاستيطاني".

وتابعت: "يعد هذا الإجراء انتهاك خطير لكافة المواثيق والأعراف الدولية، فالقانون والمحاكم الصهيونية التي تتيح هدم المدارس وتشريد وتجهيل الأطفال هي قوانين عنصرية بحتة نتجت من عقلية استعمارية توسعية بغيضة".

وطالبت وزارة التربية والتعليم العالي جميع الدول والجهات الحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان بالعمل على وقف القرارات الصهيونية ومنع هدم المدرستين.

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