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بمدرسة شهداء بني سهيلا

تعليم شرق خان يونس يفتتح المعرض الختامي للعام الدراسي 2022-2023

30 نيسان / أبريل 2023 01:03

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غزة- وكالة الرأي
افتتح د. أحمد لافي مدير مديرية التربية والتعليم المعرض الختامي للعام الدراسي 2022-2023 في مدرسة شهداء بني سهيلا الثانوية للبنات ، بإشراف معلمة التربية الفنية المعلمة ميادة جربوع.

وحضر المعرض د. أسماء أبو موسى مدير الدائرة الفنية، م. علاء الزطمة رئيس قسم الحاسوب، د. رمي شقفة مشرف مبحث التكنولوجيا، و كان في استقبالهم مديرة المدرسة أ. عزة وادي وأعضاء الهيئة التدريسية.

بدوره، أشاد لافي بجهود المعلمات التي انعكست على تحصيل الطالبات ورفع مستوياتهن العلمية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة الإبداعية، مؤكدًا حرص المديرية على تشجيع المدارس والطلبة على بذل المزيد من الجهود التي تساهم في تطوير مهاراتهم في المجالات كافة، وتقدم لافي بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الفني الكبير وخصّ بالذكر معلمة التربية الفنية.
 

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