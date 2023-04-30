تعليم خان يونس يتفقد دورة مهارات الحاسوب في الإدارة المدرسية

غزة- وكالة الرأي

تفقد أ. محمد حمدان مدير التربية والتعليم في خان يونس دورة "مهارات الحاسوب" في الإدارة المدرسية لمديري المدارس الجدد، وذلك في مركز التدريب التربوي، بحضور أ. أشرف حرز الله مدير عام المعهد الوطني للإدارة والتدريب، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، أ. عدلة عايش مدير دائرة الإدارات المدرسية، وأ. نهى عوض الله رئيس قسم الإدارات المدرسية بالوزارة، ود. أكرم الحجوج رئيس قسم الإدارات المدرسية بالمديرية، وأ. حمدي البيك رئيس قسم التدريب، والمدرب أ. أحمد الفرا مشرف الحاسوب والتكنولوجيا.

جدير بالذكر، أن الدورة تهدف إلى تمكين مديري المدارس من مهارات الحاسوب لأهمية ذلك في إنجاز العمل الإداري، حيث تناولت الدورة العديد من المحاور منها مقدمة في جهاز الحاسوب وتشتمل على مكوناته وشبكة الانترنت، والبريد الالكتروني، وإدارة الملفات، وبرنامج مايكروسوفت وورد، ومايكروسوفت اكسل، ونبذة عن أمن المعلومات والاستخدام الآمن للإنترنت، وبرنامج الإدارات المدرسية المحوسب.

