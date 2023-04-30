وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تضبط 12 دراجة "نارية وهوائية" مسروقة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف توزع مساعدات مالية على الأسر المتعففة والأيتام وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم": قرار الاحتلال هدم مدرستين بالضفة عدوانٌ خطير وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة الـمجتمعيـة " تُنـهي عددًا من الخـلافـات المالية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: بدء إجراء أولى عمليات المرحلة الـ 29 من برنامج زراعة الكلى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يفتتح دورة الإدارة المدرسية وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة طفل بحـادث سير شرق خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية إعلام الاحتلال: (إسرائيل) ذاهبة إلى فوضى اقتصادية ونظام ملكي وكالة الرأي الفلسطينية "مدرسة الزهراء الثانوية للبنات"تنظم معرضاً للأعمال والمشغولات اليدوية وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة" تفتتح برنامجًا تدريبيًا حول تنمية قدرات وحدات المرأة بالبلديات
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم خان يونس يتفقد دورة مهارات الحاسوب في الإدارة المدرسية

30 نيسان / أبريل 2023 01:15

غزة- وكالة الرأي 
تفقد أ. محمد حمدان مدير التربية والتعليم في خان يونس دورة "مهارات الحاسوب" في الإدارة المدرسية لمديري المدارس الجدد، وذلك في مركز التدريب التربوي، بحضور أ. أشرف حرز الله مدير عام المعهد الوطني للإدارة والتدريب، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، أ. عدلة عايش مدير دائرة الإدارات المدرسية، وأ. نهى عوض الله رئيس قسم الإدارات المدرسية بالوزارة، ود. أكرم الحجوج رئيس قسم الإدارات المدرسية بالمديرية، وأ. حمدي البيك رئيس قسم التدريب، والمدرب أ. أحمد الفرا مشرف الحاسوب والتكنولوجيا.

جدير بالذكر، أن الدورة تهدف إلى تمكين مديري المدارس من مهارات الحاسوب لأهمية ذلك في إنجاز العمل الإداري، حيث تناولت الدورة العديد من المحاور منها مقدمة في جهاز الحاسوب وتشتمل على مكوناته وشبكة الانترنت، والبريد الالكتروني، وإدارة الملفات، وبرنامج مايكروسوفت وورد، ومايكروسوفت اكسل، ونبذة عن أمن المعلومات والاستخدام الآمن للإنترنت، وبرنامج الإدارات المدرسية المحوسب.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟