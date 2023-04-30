وكيل وزارة التربية والتعليم يستقبل وفداً من دائرة الجامعات

غزة- وكالة الراي

استقبل د. خالد أبو ندى وكيل وزارة التربية والتعليم العالي وفداً من دائرة الجامعات برئاسة د. جميلة الشنطي، وذلك لتهنئة عطوفته بتوليه مهام منصبه الجديد.

وحضر اللقاء د. محمود مطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، ود. أحمد أبو ندى الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير، وأ. أحمد عايش النجار مدير عام العلاقات العامة.

ورحب أبو ندى بالوفد، مؤكداً حرص الوزارة على استمرار التعاون بين كافة أطياف المجتمع بما يخدم المنظومة التربوية ولاسيما التعليم العالي وتقديم أفضل الخدمات للطلبة والمجتمع بكافة قطاعاته.

بدورها، قدّمت الشنطي التهنئة للدكتور أبو ندى لتوليه منصبه الجديد وكيلاً لوزارة التربية والتعليم العالي، متمنية له النجاح والسداد والتوفيق في أداء مهامه، مشيده بجهود الوزارة للارتقاء بالواقع التربوي والتعليمي، مؤكدةً على استعدادها لتقديم الدعم والتعاون في سبيل خدمة العملية التعليمية خاصة على صعيد التعليم العالي.



